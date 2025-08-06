Beşiktaş Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona yakın: İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı!

Beşiktaş, transferi bir süredir gündemde olan Wilfred Ndidi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların bir süre önce anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcuya çıkan yeni talipler nedeniyle transfer sürüncemeye girse de Ndidi'nin tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, 3 yıllık anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi için Leicester City'ye 9.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Ndidi 7 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.