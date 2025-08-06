Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona yakın: İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı!

Beşiktaş Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona yakın: İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı!

6.08.2025 13:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş Wilfred Ndidi transferinde mutlu sona yakın: İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Leicester City forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş, transferi bir süredir gündemde olan Wilfred Ndidi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların bir süre önce anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcuya çıkan yeni talipler nedeniyle transfer sürüncemeye girse de Ndidi'nin tercihinin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Image

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, 3 yıllık anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi için Leicester City'ye 9.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan Ndidi 7 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Wilfrid Ndidi

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Amy Okonkwo üst üste ikinci kez MVP!
Beşiktaşlı Amy Okonkwo üst üste ikinci kez MVP! Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş'ın Nijeryalı oyuncusu Amy Okonkwo, AfroBasket 2025 finalinde En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü aldı.
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık iddiası: Yeni takımını duyurdular!
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için ayrılık iddiası: Yeni takımını duyurdular! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 31 yaşındaki İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edildi.
İki tarafın anlaştığı iddia edilmişti: Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi ortaya çıktı!
İki tarafın anlaştığı iddia edilmişti: Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi ortaya çıktı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis'in transferde adı Beşiktaş ile anılan 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Wilfred Ndidi ile ilgilendiği ileri sürüldü.