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St. Patrick's maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

St. Patrick's maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

6.08.2025 14:14:00
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Cumhuriyet Spor
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St. Patrick's maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix Uduokhai'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandı.

Tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Alman savunmacı, St. Patrick's maçının kadrosundan çıkarıldı.

Konuya ilişkin Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.

Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul’da devam etmek üzere St. Patrick's maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

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