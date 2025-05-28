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Rakipler ABD ve Meksika... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

Rakipler ABD ve Meksika... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

28.05.2025 15:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Rakipler ABD ve Meksika... A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

ABD VE MEKSİKA İLE OYNAYACAKLAR

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

A Milli Takım, 7 Haziran TSİ 22:40'ta ABD ile karşılaşacak. Milli takım 11 Haziran TSİ 04:00'te ise Meksika ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.

Milli takımın kadrosu şu şekilde:


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