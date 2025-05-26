İspanya Milli Takımı'nda Alvaro Morata kararı

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde 5 Haziran Perşembe günü Fransa ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da dahil edildi.
İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı Uluslar Ligi maçının aday kadrosuna çağırıldı.
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde 5 Haziran Perşembe günü Fransa ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da dahil edildi.
İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle: