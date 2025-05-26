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İspanya Milli Takımı'nda Alvaro Morata kararı

İspanya Milli Takımı'nda Alvaro Morata kararı

26.05.2025 14:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İspanya Milli Takımı'nda Alvaro Morata kararı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı Uluslar Ligi maçının aday kadrosuna çağırıldı.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde 5 Haziran Perşembe günü Fransa ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da dahil edildi.

İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:




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