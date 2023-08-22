Rakow Czestochowa - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Danimarkalı kulüp Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Polonyalı ekip Rakow Czestochowa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Jacob Hansen yönetimindeki Kopenhag, deplasmanda Dawid Szwarga'nın takımı Rakow Czestochowa ile karşılaşacak.
RAKOW CZESTOCHOWA - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Polonya'nın Belchatow kentinde bulunan GKS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
RAKOW CZESTOCHOWA - KOPENHAG MAÇI HANGI KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Polonyalı kulüp Rakow Czestochowa, bir önceki turda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kulübü Aris Limassol'ü iki maçın toplamında 3-1 mağlup ederek elemişti.
Danimarkalı Kopenhag ise Çek ekip Sparta Prag'ı berabere biten iki karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında 4-2'lik skor ile geçmişti.
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