Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
Türkiye, 1964'ten bu yana bir eleme maçında 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.
EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan Türkiye'de Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti.
A Milli takımımız, büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) bu yana 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu
19 yaşındaki iki oyuncu, Avusturya maçına ilk 11'de başladı.
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