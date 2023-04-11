Ralli sezonu Bodrum'da depremzeler için start alıyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:27

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:27

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Rally Bodrum ile start veriyor. Ace Of Mice En İyi Spor Etkinliği branşında jüri özel ödülü alarak "ilk ödüllü ralli" ünvanını kazanan organizasyon, 14-16 Nisan tarihleri arasında Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından Bodrum Belediyesi destekleriyle düzenlenecek.

69 otomobil ve 138 sporcunun katılımıyla koşulacak sezonun ilk rallisinin start seremonisi, 14 Nisan Cuma akşamı saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Bodrum’un doğal güzelliklerini gözler önüne seren rallide Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

“Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel” sloganı ile start alacak olan Rally Bodrum, deprem bölgesindeki çocuklar için bir kampanya da düzenlendi. Start öncesi seremonide toplayacak oyuncaklar, ayakkabılar ve diğer hediyeler Bodrum Gönüllüleri işbirliği ile deprem bölgesine gönderilecek.