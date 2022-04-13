Rambo Okan otelin 29.katına çıkıp Galatasaray bayrağını indirdi
Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Galatasaray’ın eski stadı Ali Sami Yen’in yerine yapılan otelin 29. katına çıkarak Galatasaray bayrağını indirdi. Değişik bir şöhrete sahip olan Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan bayrağı indirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Rambo Okan lakabıyla bilinen Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, yine gündeme damgasını vuracak bir harekete imza attı.
Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, eski Ali Sami Yen stadının yanındaki binanın 29. katına çıkarak Galatasaray bayrağını indirmeye çalıştı. Sosyal medya hesabından 29. kattaki görüntülerini paylaşan Okan’ın düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.
O anları sosyal medyada paylaşan Rambo Okan, "Bakın bayrağınızı indirdim, görüyorsunuz. 1. Lig'de başarılar dilerim. Bakın, eski Ali Sami Yen Stadı. 29. kata çıktım, gördünüz." dedi.
Rambo Okan’ın görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Rambo Okan daha önce Ali Sami Yen Stadı’nda geceyi saha kenarı panolarının arasında elinde ekmek bıçağı ve Fenerbahçe bayrağıyla geçirmiş ve Galatasaray-Samsunspor maçına kadar oradan çıkmamıştı.
Rambo Okan maç saati geldiğinde panoların altından çıkmış, Fenerbahçe bayrağıyla santraya koşup bayrağı dikmişti.
İşte o anlar...
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