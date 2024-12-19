RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasındaki Cercle Brugge-RAMS Başakşehir maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sonuçların ardından RAMS Başakşehir Konferans Ligi'ne lig etabında veda etti.
Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, Cercle Brugge takımına konuk oldu. 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından Başakşehir play-off potasının dışında kalarak Avrupa'ya veda etti.
Mücadelede Başakşehir'in golünü 74'üncü dakikada Piatek kaydederken; Cercle Brugge 82'nci dakikada Brunner ile skoru eşitledi.
Böylece Başakşehir 6 maçta 6 puan alarak Avrupa'ya veda etmiş oldu.
Etiketler: #Başakşehir #Cercle Brugge #ilk
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