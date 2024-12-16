2025 UEFA Süper Kupa maçının adresi belli oldu!

2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde yapılacak

2025 UEFA Süper Kupa maçının adresi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:02

2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde oynanacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ekibin karşı karşıya geleceği Süper Kupa müsabakasına, Serie A ekiplerinden Udinese'nin sahası Friuli Stadı ev sahipliği yapacak.


Etiketler: #uefa süper kupa #uefa #uefa şampiyonlar ligi #uefa avrupa ligi

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