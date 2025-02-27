RAMS Park'ta gol sesi çıkmadı: Galatasaray, 'fair-play puanı' ile çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray ve Tümosan Konyaspor maçı 0-0 berabere kaldı. Konyaspor 7 puanla lider, Galatasaray 5 puanla ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

RAMS Park'ta gol sesi çıkmadı: Galatasaray, 'fair-play puanı' ile çeyrek finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 21:05

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşılaştı. 

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca, maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Konyaspor, grubu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

GALATASARAY, FAIR-PLAY PUANI İLE ÇEYREK FİNALE!

5 puana ulaşan Galatasaray ise Başakşehir ile puanları ve atılan golleri aynı olduğu için (Galatasaray 8 sarı kart, Başakşehir 9 sarı ve 1 kırmızı kart) fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi. 


Etiketler: #galatasaray #konyaspor #ziraat türkiye kupası

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