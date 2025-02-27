Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya yanıt: 'Maymun değil insanım'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözleri hakkında İspanyol medyasına konuştu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleriyle ilgili gündem giderek artıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbide yaşanan ve Galatasaray teknik heyetinin sarı kart beklediği pozisyonun ardından sarı-kırmızılıların yedek kulübesi için, "Maymun gibi zıpladılar" demişti.
Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Ismael Garcia Gomez, yaşananlarla ilgili İspanyol basınına konuştu.
Ismael Garcia Gomez (solda)
"TAMAMEN UYGUNSUZ"
"Üç yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum" diyen Gomez, Jose Mourinho'nun sözleri için, "Tamamen uygunsuz sözler" dedi.
Jose Mourinho'nun sözleri için açıklamalarına devam eden Gomez, "Mourinho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım ve maymun değilim. Bu konuda neden yorum yaptığını bilmiyorum. Elbette maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle birileri duygularını gösterdi, tıpkı yedek kulübesindekiler gibi ama Mourinho'nun sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum" dedi.
"O ZAMAN BİLE YAŞAMAMIŞTIM"
Asıl önemli olanın futbol olduğunu söyleyen ve futbolun konuşulmamasına üzüldüğünü aktaran Gomez, 2022 yılından bu yana görev yaptığı Galatasaray'da hiç böyle bir derbi atmosferi yaşamadığını söyledi.
Geçen sezonun 37. haftasında oynanan, şampiyonluğa doğrudan etki eden ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile biten derbide bile böyle bir atmosfer yaşamadığını söyleyen Ismael Garcia Gomez, "O durumda bile bu derbiye verilen önemi yaşamamıştım" diye konuştu.
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