Rangers - Fenerbahçe maçının hakemine tepki: 'Olağanüstü kötü yönetim!'
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltı atışları sonucu elendiği maçı Bünyamin Gezer değerlendirdi. Gezer, karşılaşmanın hakemi Espen Eskas'a sert eleştirilerde bulundu.
TRT Spor yorumcusu ve eski hakem Bünyamin Gezer, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin Rangers'a seri penaltı atışlarıyla elendiği maçı yorumladı.
Karşılaşmanın Norveçli hakemi Espen Eskas'ı eleştiren Gezer, "Yazık oldu" dedi.
Bünyamin Gezer'in açıklamaları şöyle:
"Sadece uzatmalarda net penaltılar var. Ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Olağanüstü kötü hakem yönetimi! Tur penaltılarla gitti.
Yazık oldu, çok yazık. Teşekkürler Fenerbahçe. Sadece olana penaltı derim. Yok 'Avrupa'da bunlara çalınmazmış' diye yazanlar olmuş!
Faul her yerde faul, kart her yerde karttır. Talisca sarı gördü aldattı mı yazayım, net faul temas ceza sahası dışında. Rıdvan'ın eline gelen top penaltı olmaz, yakın mesafe ve şut ele çarpıyor.
Mert Hakan'a faul yapan oyuncuya bakın sadece, penaltıyı zaten görürsünüz. Taraftarlığı bırakalım objektif olalım.
Ayrıca ne olursa olsun bir Türk takımı haksız yere elendi, buna üzülüyorum."
Spor Haberleri
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
- Dev derbinin hakemi için 3 aday!
- Rangers - Fenerbahçe maçının hakemine tepki
- Stephen Curry, 4000 üçlükle tarihe geçti!
- Fred, 13 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı!
- Avrupa şampiyonu milli atıcılar, yurda döndü
- PFDK, Günay Güvenç'in cezasını açıkladı
- PFDK'den Mourinho kararı!
- UEFA ülke puanında son durum!
- Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi