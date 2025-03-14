Rangers - Fenerbahçe maçının hakemine tepki: 'Olağanüstü kötü yönetim!'

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltı atışları sonucu elendiği maçı Bünyamin Gezer değerlendirdi. Gezer, karşılaşmanın hakemi Espen Eskas'a sert eleştirilerde bulundu.

Rangers - Fenerbahçe maçının hakemine tepki: 'Olağanüstü kötü yönetim!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:36

TRT Spor yorumcusu ve eski hakem Bünyamin Gezer, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin Rangers'a seri penaltı atışlarıyla elendiği maçı yorumladı.

Karşılaşmanın Norveçli hakemi Espen Eskas'ı eleştiren Gezer, "Yazık oldu" dedi.

Bünyamin Gezer'in açıklamaları şöyle:

"Sadece uzatmalarda net penaltılar var. Ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Olağanüstü kötü hakem yönetimi! Tur penaltılarla gitti. 

Yazık oldu, çok yazık. Teşekkürler Fenerbahçe. Sadece olana penaltı derim. Yok 'Avrupa'da bunlara çalınmazmış' diye yazanlar olmuş! 

Faul her yerde faul, kart her yerde karttır. Talisca sarı gördü aldattı mı yazayım, net faul temas ceza sahası dışında. Rıdvan'ın eline gelen top penaltı olmaz, yakın mesafe ve şut ele çarpıyor.

Mert Hakan'a faul yapan oyuncuya bakın sadece, penaltıyı zaten görürsünüz. Taraftarlığı bırakalım objektif olalım. 

Ayrıca ne olursa olsun bir Türk takımı haksız yere elendi, buna üzülüyorum."


Etiketler: #Bünyamin Gezer #fenerbahçe #Rangers

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