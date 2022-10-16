Rangers galibiyet ile kendine geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında dağılan Rangers, İskoçya liginde deplasmanda Motherwell ile karşılaştı. Kazanan Rangers oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2022 Pazar, 17:43
Rangers galibiyet ile kendine geldi!
Abone Ol google-news

İskoçya Ligi'nin 11. haftasında Rangers deplasmanda Motherwell ile karşılaştı. Fir Park'ta oynanan ve 8500 kadar taraftarın izlediği maçı Rangers 2-1 kazandı.

Maçta Rangers'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Tillman ile 69. dakikada Lundstram attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise McKinstry 77. dakikada kaydetti.

Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz kadroda yer alsa da süre alamadı. Öte yandan Rıdvan Yılmaz'ın rekabet halinde olduğu Barisic, ikinci golde asist yaptı ve performansıyla öne çıkmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 7-1 kaybeden Rangers ligde üst üste 4 galibiyet alarak kendine geldi.

Bu sonucun ardından Rangers 25 puana ulaştı ve Celtic'i takibini sürdürdü. Motherwell ise 13 puanda kaldı. Rangers bir sonraki maçını sahasında Livingston ile oynayacak. Motherwell ekibi de evinde Aberdeen'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.


Motherwell İskoçya iskoçya ligi İskoçya Premier Lig glasgow rangers rangers fc

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler