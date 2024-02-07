Rangers, kendi sahasında Aberdeen'e geçit vermedi!
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, İskoçya 1. Futbol Ligi'nin (Premiership) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aberdeen'i 2-1 mağlup etti.
İskoçya Premiership'in 25. haftasında Philippe Clement'in ekibi Rangers evinde Neil Warnock'un yönetimindeki Aberdeen'i ağırladı.
Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1 kazanırken goller; 7. dakikada Rabbi Matondo ve 72. dakikada Todd Cantwell kaydetti. Aberdeen'in tek golü ise 45. dakikada Bojan Miovski kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Dujon Sterling 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Rangers puanını 58'e yükselterek 59 puandaki lider Celtic'i takibini sürdürürken, Aberdeen 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Rangers evinde Ross County'i ağırlarken, Aberdeen sahasında Motherwell'i konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini
- 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verilmiş!