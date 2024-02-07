Rangers, kendi sahasında Aberdeen'e geçit vermedi!

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, İskoçya 1. Futbol Ligi'nin (Premiership) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Aberdeen'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:26
Rangers, kendi sahasında Aberdeen'e geçit vermedi!
Abone Ol google-news

İskoçya Premiership'in 25. haftasında Philippe Clement'in ekibi Rangers evinde Neil Warnock'un yönetimindeki Aberdeen'i ağırladı.

Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1 kazanırken goller; 7. dakikada Rabbi Matondo ve 72. dakikada Todd Cantwell kaydetti. Aberdeen'in tek golü ise 45. dakikada Bojan Miovski kaydetti.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ

Rangers'ta milli oyuncu Rıdvan Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Dujon Sterling 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Rangers puanını 58'e yükselterek 59 puandaki lider Celtic'i takibini sürdürürken, Aberdeen 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Rangers evinde Ross County'i ağırlarken, Aberdeen sahasında Motherwell'i konuk edecek.


rıdvan yılmaz haberleri rangers fc haberleri Aberdeen haberleri iskoçya ligi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray Ekmas, MHP Riesen deplasmanından eli boş döndü!

Galatasaray Ekmas, MHP Riesen deplasmanından eli boş döndü!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Galatasaray'da penaltı için ilginç yöntem: Taş-kağıt-makas!

Galatasaray'da penaltı için ilginç yöntem: Taş-kağıt-makas!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon