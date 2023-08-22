Rangers - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:04

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:04

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Michael Beale yönetimindeki Rangers, kendi sahasında Peter Bosz'un takımı PSV Eindhoven'ı konuk edecek.

RANGERS - PSV EINDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

RANGERS - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İskoç ekip Rangers, bir önceki turda İsviçreli kulüp Servette'i iki maçın toplamında 3-2 mağlup ederek elemişti.

Hollandalı kulüp PSV Eindhoven ise Avusturyalı Sturm Graz'ı toplamda 7-2'lik skor ile geçmişti.