Rangers - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında kendi sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:00
Rangers - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Philippe Clement yönetimindeki Rangers, kendi sahasında Brian Priske Pedersen'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

RANGERS - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

RANGERS - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Rangers, grupta oynadığı son maçta Sparta Prag deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


rıdvan yılmaz rangers fc Sparta Prag uefa avrupa ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers, St. Johnstone'u 2-0 mağlup etti

Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers, St. Johnstone'u 2-0 mağlup etti
Celtic deplasmanda Rangers'ı 1-0 mağlup etti

Celtic deplasmanda Rangers'ı 1-0 mağlup etti
Rangers - PSV maçında kazanan çıkmadı

Rangers - PSV maçında kazanan çıkmadı

En Çok Okunan Haberler