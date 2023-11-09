Rangers - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında kendi sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Philippe Clement yönetimindeki Rangers, kendi sahasında Brian Priske Pedersen'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
RANGERS - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
RANGERS - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Rangers, grupta oynadığı son maçta Sparta Prag deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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