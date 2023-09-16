Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers, St. Johnstone'u 2-0 mağlup etti

İskoçya Premiership'in 5. haftasında Rangers, deplasmanda St. Johnstone'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:50
Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers, St. Johnstone'u 2-0 mağlup etti
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İskoçya Premiership'in 5. haftasında Steven MacLean'ın ekibi St. Johnstone ile Michael Beale'nin yönettiği Rangers karşı karşıya geldi.

McDiarmid Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Rangers 2-0 kazanırken, galibiyet gollerini 16. dakikada Danilo ve 79. dakikada Rabbi Matondo kaydetti.

Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Rangers puanını 9'a yükseltirken, St. Johnstone 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında St. Johnstone deplasmanda Hibernian'a konuk olurken, Rangers sahasında Motherwell'i ağırlayacak.


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