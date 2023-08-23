Rangers - PSV maçında kazanan çıkmadı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Rangers ile PSV Eindhoven 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 00:18
Rangers - PSV maçında kazanan çıkmadı
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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Rangers ile PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Ibrox Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Rangers, 45. dakikada Abdallah Dipo Sima ile öne geçti. İlk yarı İskoç ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

PSV, 61'de Ibrahim Sangare ile eşitliği yakaladı. Rangers, bu kez 76'da Rabbi Matondo ile yeniden öne geçti. PSV'de Luuk de Jong, 80. dakikada maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 30 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak.


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