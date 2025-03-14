Rangers'tan tartışmalı pozisyon için itiraf: 'Gerçekten ilginç'

Rangers - Fenerbahçe maçını yöneten Espen Eskas, kararlarıyla sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti. Norveçli hakemin, kritik bir noktada yerde kalan Talisca'ya aldatmaya yönelik gösterdiği sarı karta ilişkin Rangers efsanesi Ally McCoist'ten çarpıcı bir yorum geldi.

Rangers'tan tartışmalı pozisyon için itiraf: 'Gerçekten ilginç'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:48

Rangers-Fenerbahçe maçının Norveçli hakemi Espen Eskas'ın kritik kararına ilişkin Rangers efsanesi Ally McCoist değerlendirmede bulundu.

Talisca'nın Jefte'nin müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yerde kaldığı pozisyonda Eskas, Brezilyalı futbolcuya kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

Ancak pozisyonun tekrarında Talisca'ya darbe olduğu görüldü. Ally McCoist ise pozisyona ilişkin net bir yorumda bulundu.

McCoist pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu düşünerek, Talisca'ya açık bir müdahale olduğunu ve VAR incelemesi gelebileceğini belirtti.

Ceza sahası dışında gerçekleşen pozisyona ilişkin VAR müdahalesi gelmezken McCoist, Rangers'ın tehlikeli bir serbest vuruştan kurtulduğunu belirtti.

McCoist değerlendirmesinde, "Bu gerçekten ilginç. Açık konuşayım, ben Talisca'yla temas kurduğunu düşünüyordum. Tekrar izleyin... Muhtemelen faul ceza sahasının hemen dışında ama hiçbir şüphe yok, Jefte ona dokunuyor" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #anderson talisca #Rangers #fenerbahçe

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