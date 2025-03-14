Rangers'tan tartışmalı pozisyon için itiraf: 'Gerçekten ilginç'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:48

Güncelleme: 14.03.2025 - 16:48

Rangers-Fenerbahçe maçının Norveçli hakemi Espen Eskas'ın kritik kararına ilişkin Rangers efsanesi Ally McCoist değerlendirmede bulundu.

Talisca'nın Jefte'nin müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yerde kaldığı pozisyonda Eskas, Brezilyalı futbolcuya kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

Ancak pozisyonun tekrarında Talisca'ya darbe olduğu görüldü. Ally McCoist ise pozisyona ilişkin net bir yorumda bulundu.

McCoist pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu düşünerek, Talisca'ya açık bir müdahale olduğunu ve VAR incelemesi gelebileceğini belirtti.

Ceza sahası dışında gerçekleşen pozisyona ilişkin VAR müdahalesi gelmezken McCoist, Rangers'ın tehlikeli bir serbest vuruştan kurtulduğunu belirtti.

McCoist değerlendirmesinde, "Bu gerçekten ilginç. Açık konuşayım, ben Talisca'yla temas kurduğunu düşünüyordum. Tekrar izleyin... Muhtemelen faul ceza sahasının hemen dışında ama hiçbir şüphe yok, Jefte ona dokunuyor" ifadelerini kullandı.