Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı.
Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda program şu şekilde:
1 Nisan 2025 Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #ziraat türkiye kupası
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