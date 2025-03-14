Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 12:10

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programını açıkladı.

Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Kupa maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda program şu şekilde: 

1 Nisan 2025 Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #ziraat türkiye kupası

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