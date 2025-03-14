Son 16 turunda veda etmişti... Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'e elenerek çeyrek final biletini alamayan Fenerbahçe'nin, bu sezon UEFA'dan kazandığı toplam para ödülü de belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışlarıyla yenilerek turnuvaya veda etti.
Çeyrek final biletini alamayan Fenerbahçe, 2.5 milyon Euro'luk ekstra gelirden de mahrum kaldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe bu sezon katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler ile bonuslar sonucu UEFA'dan toplam 16.4 milyon Euro (651.65 milyon lira) kazandı.
Etiketler: #fenerbahçe #uefa #uefa avrupa ligi
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