Raphael Dwamena kimdir? Raphael Dwamena nerelidir ve hangi takımda oynamaktadır? Raphael Dwamena neden öldü?

Ganalı futbolcu Raphael Dwamena futbol maçı sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından insanlar futbolcunun hayatını ve neden öldüğünü merak etti. Peki Raphael Dwamena kimdir? Raphael Dwamena nerelidir ve hangi takımda oynamaktadır? Raphael Dwamena neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:59
Raphael Dwamena kimdir? Raphael Dwamena nerelidir ve hangi takımda oynamaktadır? Raphael Dwamena neden öldü?
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Arnavutluk liginde Egnatia ile Partizani takımları arasında dün oynanan maç sırasında Ganalı oyuncu Raphael Dwamena fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Egnatia forması giyen futbolcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki Raphael Dwamena kimdir? Raphael Dwamena nerelidir ve hangi takımda oynamaktadır? Raphael Dwamena neden öldü?

RAPHAEL DWAMENA KİMDİR?

Dwamena, 12 Eylül 1995'te Nkawkaw, Gana'da doğdu. Aktif futbol kariyerini 2011-2023 yılları arasında orta saha mevkiinde; ülkesi Gana, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Arnavutluk, ve İspanya'daki çeşitli futbol kulüplerinden sürdürdü. Sahaya çıktığı 166 maçta 77 gole imza attı. Aynı zamanda 2017-2018 yılları arasında Gana millî futbol takımı bünyesinde yer aldığı dokuz maçta ise iki gol kaydetmiştir. 2023 yılında ise Arnavutluk liginde yer alan Egnatia'ya transfer olmuştur.

RAPHAEL DWAMENA NEDEN ÖLDÜ?

Raphael Dwamena dün oynanan Egnatia ve Partizani takımları arasında oynanan maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki oyuncu kaldırıldığı hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


Raphael Dwamena Ölüm Egnatia Futbolcu

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