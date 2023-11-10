Yayınlanma: 10.11.2023 - 20:06

Güncelleme: 10.11.2023 - 20:06

Rıza Çalımbay, Atom Karınca lakabıyla Beşiktaş'ın efsaneleşen futbolcularından biri haline gelmiş durumda. 2000-2001 ve 2004-2005 sezonlarında Beşiktaş ile çalışan tecrübeli teknik direktör uzun aranın ardından yeniden Beşiktaş ile çalışacak. Peki, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Rıza Çalımbay hangi takımlarda görev aldı? İşte ayrıntılar...

RIZA ÇALIMBAY KİM?

Rıza Çalımbay 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta doğdu. Atom Karınca lakabıyla tanınan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta ve Türkiye millî futbol takımında kaptanlık yaptı. 1980 yılından 1996 yılına kadar Beşiktaş formasını terleten Çalımbay futbolculuk kariyerinde sadece Beşiktaş forması giydi. Uzun süre kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın resmî maçlarda en çok formasını giyen futbolcusu konumundadır.

RIZA ÇALIMBAY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağ bek mevkiinin de alternatif adamıydı. Beşiktaş A Takımı'nda 16 sezonda 494 lig maçı oynadı ve toplam 41 gol kaydetti. 1. Lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu unvanını aldı. Futbol yaşantısı boyunca sadece Beşiktaş forması giydi ve yıllarca başarıyla kaptanlık yaptı.

RIZA ÇALIMBAY KAÇ KUPA SAHİBİ OLDU?

Rıza Çalımbay, 16 sezonda 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası kazandı.

RIZA ÇALIMBAY NE ZAMAN FUTBOLU BIRAKTI?

Rıza Çalımbay, 1996 Temmuz'unda jübile yaparak aktif futbola veda etti.

RIZA ÇALIMBAY MİLLİ TAKIMDA YER ALDI MI?

Rıza Çalımbay, 37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Millî formayı giydi. 13 Kasım 1991'de 3-1 kaybedilen İrlanda maçında tek golü penaltıdan kaydetti. 1992'de UNICEF'in düzenlediği dünya karması maçında Almanya'ya karşı Dünya Karması'na seçildi.

RIZA ÇALIMBAY HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

Rıza Çalımbay, Christoph Daum'un yardımcı antrenörü olarak 2000-01 sezonunda Beşiktaş'ta ilk teknik hocalık görevini aldı. Ardından Alman Hoca ile anlaşamayarak, Göztepe'nin başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay Göztepe'yi ligde 8. yaptı, daha sonra Denizlispor ve Çaykur Rizespor'da görev aldı; çalıştırdığı tüm takımlar da başarılı sonuçlar aldı.

2004-05 sezonun ortasında Vicente Del Bosque'den boşalan Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine geldi. Çok kötü bir sezon geçiren moralsiz Beşiktaş onun yönetiminde sezonun ikinci yarısı başarılı bir dönem geçirdi ve onun takımın başında bulunduğu dönem göz önünde bulundurulunca devreyi lider olarak kapıyordu. Bir sonraki sezonun başında, 11 Eylül 2005'te Beşiktaş Malmö FF'i kendi sahasında ezip geçerek 4-1 yendi. Arkasından 2005/2006 sezonu başında Süper Lig'nde bir türlü istenen sonuçların gelmediği ortaya atılınca ligin 9.haftasında Beşiktaş'taki görevinden istifa etti.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Ankaraspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak iddialı başladığı sezonda aradığını bulamayan ve düşme tehlikesi yaşayan bu takımda da başarılı olamadı. Sezon tamamlanmadan Ankaraspor teknik direktörlüğü görevinden de ayrılmak durumunda kaldı.

Çaykur Rizespor, Göztepe, Eskişehirspor, Sivasspor ve Trabzonspor gibi takımlarla çalışan Çalımbay 2018 tarihinden beri Konyaspor ile çalışıyordu. 10 Kasım 2023 tarihinden itibaren Çalımbay Beşiktaş'ın başına geçti.