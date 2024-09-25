Raphael Varane'dan flaş emeklilik kararı!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:25

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:25

Yeni sezon öncesi Como ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Raphael Varane futbolu bıraktı. Varane'ın son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

VARANE, TEKNİK EKİBE KATILIYOR

Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik kararı aldı. Varane açıklamasında Como'da kalacağını ve yakında detaylı açıklamayı yapacağını bildirdi.

JOSE MOURINHO, REAL MADRID'E TRANSFER ETTİRMİŞTİ

Futbola Lens altyapısında başlayan Raphael Varane, 2011'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'e 11 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Fransız stoper 10 yıllık Real Madrid macerasının ardından 40 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.