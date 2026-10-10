Hansi Flick'ten Galatasaray ve Osimhen sözleri: 'Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız'

İspanya La Liga'da Getafe'yi sahasında 3-0 mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alman çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMUNDA OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere dikkat çeken Hansi Flick, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN GİBİ HARİKA BİR FORVETLERİ VAR"

Galatasaray'ın kadro kalitesine de değinen Alman teknik adam, özellikle Victor Osimhen'e dikkat çekti.

Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız" sözleriyle sarı-kırmızılı rakiplerini değerlendirdi.

Barcelona, Getafe karşısında aldığı galibiyetin ardından gözünü salı günü Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirdi.