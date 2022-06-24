Raşit Çetiner: 'DNA'yı bilir, oraya çok yakışır'

24 Haziran 2022 Cuma, 09:38

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen, sarı-kırmızılı taraftarların 'Baba Raşit' lakabıyla andığı teknik direktör Raşit Çetiner, Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Çetiner, Galatasaray'ın teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirmesini değerlendirdi. Çetiner, Galatasaray yönetiminin net bir mesaj verdiği görüşünde.

"OKAN BURUK, GALATASARAY'IN DNA'SINI BİLİYOR"

Galatasaray'ın Okan Buruk'u tercih etmesine mutlu olduğunu dile getiren Çetiner, "Okan Buruk bizim evladımız, canımız. Galatasaray'ı çok iyi biliyor. Deyim yerindeyse Galatasaray'ın DNA'sını biliyor. Duruş olarak da Galatasaray'a çok yakışacak. Bir futbol adamı olarak mutlu oldum" dedi.

"YÖNETİM NET BİR MESAJ VERDİ"

Deneyimli teknik direktör, Galatasaray'ın Domenec Torrent'in görevine son verip yerli bir teknik adamla anlaşmasını ise "Galatasaray yönetimi bir mesaj verdi. Okan Buruk, kupalar kazanmış, şampiyonluk yaşamış bir isimdir. Zaten oraya da hazırdı. Ben başarılı olmasını diliyorum. Okan Buruk oraya çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

"ÖZBEK HATA YAPMAK İSTEMEZ"

Sarı-kırmızılıların başarılı olmak için iyi bir planlama yapacağını öngördüğünü söyleyen Raşit Çetiner, "Kısa vadede de başarılı olmalarını diliyorum. Bu yönetim deneyimli. Hevesli yöneticilerimiz var. Başkan Dursun Özbek'in de hata yapabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY İLE HİÇBİR ZAMAN PARA KONUŞMADIM"

Futbolculuk döneminde Galatasaray ile para konuşmadığını vurgulayan Raşit Çetiner, "Bu yabancı hayranlığı ülke futbolunu zor duruma düşürdü. Torrent geldi, dünyanın parasını aldı gitti! Ben futbolculuk döneminde Galatasaray ile hiçbir zaman para konuşmadım. Okan Buruk da aynısını yapmıştır" dedi.

"ARDA ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPAR"

İddiaya göre, Arda Turan sportif direktör yardımcısı olmak istiyor. Çetiner bu konuda, "Arda, Galatasaray'ın evladı. Yaptığı hizmetler ortada. Dünyanın en önemli kulüplerinde oynadı. Bilgilerini de Galatasaray'ın menfaati için kullanacaktır. Göreve gelirse elinden gelenin fazlasını yapacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.