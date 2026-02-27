Ray Sigorta’dan Millİ Takımlara büyük destek

Türkiye’nin en köklü sigorta şirketlerinden Ray Sigorta, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile imzaladığı anlaşmayla kadın ve erkek A millî futbol takımlarının resmi ana sponsorluğunu üstlendi. Üç yıl sürecek anlaşma, Türkiye’de bir sigorta şirketinin yaptığı en büyük sponsorluk anlaşması özelliği taşıyor. Bu yönüyle iş birliği, yalnızca Ray Sigorta’nın marka yolculuğunda değil, sektörün görünürlüğü ve itibarı açısından da önemli bir eşik olarak konumlanıyor.

GÜÇLÜ BİR ATILIM

İşbirliğinin kapsamına ve taşıdığı anlama dikkat çeken Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Mali disiplinimiz, güçlü sermaye yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle ekonomimiz ve müşterilerimiz için değer yaratan köklü bir şirketiz. Sigortayı müşterilerimizin hayatının merkezine taşıyan yenilikçi anlayışımızla sektörde fark yaratarak büyüyoruz” dedi. Dijital dönüşümden müşteri deneyimine, iş ortaklarımızla kurduğumuz ekosistemden marka yatırımlarına güçlü bir atılım içinde olduklarını ve sektördeki konumlarını daha da ileri taşıdıklarını belirten Erdoğan, “Ray Sigorta olarak 68 yıllık tecrübemizle Millîlerimizin yanında olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ülkece en güçlü ortak paydalarımızdan biri, millî sporcularımızın başarısı. Futbol Millî Takımlarımız ise bu duygunun en kapsayıcı sembolüdür” ifadelerini kullandı.

YENİ ADIMLAR DA ATILACAK

A Millî Takımların geniş erişim ile farklı yaş ve sosyoekonomik gruplarla aynı anda temas kurma imkânı sunduğunun altını çizen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Bu nedenle Millî Takımlarımızla kurduğumuz sinerjinin ve sporun birleştirici gücünün, sigortanın hayatın içindeki yerini daha geniş kitlelere anlatma hedefimizi büyüteceğine inanıyoruz. Kadın ve erkek A millî takımlarını kapsayan bu iş birliğiyle, kapsayıcılık ve eşit temsil yaklaşımını da görünür kılıyoruz. TFF ile yaptığımız bu geniş kapsamlı anlaşma yalnızca Ray Sigorta için değil, sigorta sektörünün itibarını güçlendiren önemli bir adım. Bu işbirliğiyle sektörün yarattığı toplumsal faydayı büyütürken Federasyonumuzun ihtiyaç duyduğu sigorta ürünlerini de sigortacılıktaki deneyimimiz ve risk yönetimi kabiliyetimizle Ray Sigorta olarak karşılayacağız. ‘Biz de millilerimizin yanındayız’ derken, bu sorumluluğu uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini daha da derinleştirecek adımlar atmayı hedefliyoruz.”

"SİGORTA VARSA, SIKINTI YOK"

A Millİ takımlara desteği, anlaşma kapsamının yanı sıra yarattığı iletişim etkisiyle de dikkat çeken Ray Sigorta’nın CEO’su Erdoğan, işbirliğinin görünürlüğü ve yarattığı etkiye ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “İşbirliği, milli takımların yüksek görünürlüğü sayesinde sigorta bilincinin daha geniş kitlelere yayılmasına güçlü bir zemin sunarken; sektörün güvenilirliği ve sigortanın toplumsal faydasına dair algıyı pekiştiriyor. Bu vizyonla Ray Sigorta, ana sponsorluk anlaşmasını saha içi görünürlükle sınırlı tutmayarak sigorta farkındalığını büyüten kapsamlı bir iletişim kampanyası yürütüyor.” Öte yandan Ray Sigorta’nın ‘Sigorta varsa, sıkıntı yok’ mottosuyla milli takımın yıldız oyuncularını ekrana taşıdığı reklam filmi, sigortayı günlük yaşamın doğal bir parçası olarak konumlandıran senaryosuyla geniş kitlelerden beğeni topladı.