Rayo Vallecano, 4 maç sonra kazandı!
İspanya La Liga'nın 34. hafta maçında Rayo Vallecano, sahasında Getafe'yi 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 34. hafta maçında Rayo Vallecano, Getafe'yi konuk etti. De Vallecas Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü dakika 7'de Florian Lejeune kaydetti. Getafe'de Djene Dakonam Ortega, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Getafe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, 74. dakikada oyundan alındı. Rayo Vallecano,, ligde 4 maç sonra kazandı. (3M, 1B, 1G)
Öte yandan Getafe, bu mağlubiyetin ardından üst üste 4 maç mağlubiyet yaşadı. Bu sonucun ardından Rayo Vallecano, puanını 44 yaptı. Getafe, 39 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Rayo Vallecano, Las Palmas deplasmanına gidecek. Getafe, Valencia'ya konuk olacak.
Etiketler: #Rayo Vallecano #la liga #GETAFE
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