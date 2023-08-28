Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:40
Rayo Vallecano - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Francisco Vilchez'in takımı Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

RAYO VALLECANO - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

RAYO VALLECANO - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Luis Montero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligin ikinci haftasında Real Betis deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Rayo Vallecano ise deplasmanda karşılaştığı Granada'yı 2-0 mağlup etmişti.


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