Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Javier Aguirre'nin ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.
VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Iberostar Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etmişti.
Mallorca ise Valencia deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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