Rayo Vallecano'da Diego Costa krizi!

26 Ağustos 2022 Cuma, 00:00

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'da teknik direktör Andoni Iraola'dan kulüp yönetimine flaş bir rest geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; tecrübeli golcü Diego Costa ile her konuda anlaşan Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, teknik direktör Andoni Iraola'dan gelen çıkışla şoka uğradı. 34 yaşındaki tecrübeli golcüyü takımda görmek istemeyen Iraola'nın, başkan Presa'ya "Diego Costa gelirse, istifa ederim" restini çektiği ifade edildi.

Son olarak Atletico Mineiro'da forma giyen Costa, Brezilya ekibinde çıktığı 19 maçta 5 gol 1 asistlik performans göstermişti.