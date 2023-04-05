RB Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Kupası çeyrek finalinde RB Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 12:40
RB Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Marco Rose'nin takımı RB Leipzig ile karşılaşacak.

RB LEIPZIG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

RB LEIPZIG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma VOLE adlı YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund kupanın bir önceki turunda deplasmanda Bochum'u 2-1'lik skorla geçmişti.

RB Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-1 yenerek turnuvada saf dışı bırakmıştı.


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