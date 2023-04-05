RB Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Kupası çeyrek finalinde RB Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Marco Rose'nin takımı RB Leipzig ile karşılaşacak.
RB LEIPZIG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
RB LEIPZIG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma VOLE adlı YouTube kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund kupanın bir önceki turunda deplasmanda Bochum'u 2-1'lik skorla geçmişti.
RB Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-1 yenerek turnuvada saf dışı bırakmıştı.
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