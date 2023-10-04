RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:26
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Portezkizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester City, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etmişti.

RB Leipzig ise Young Boys deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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