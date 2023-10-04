RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Portezkizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Manchester City, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 3-1 mağlup etmişti.
RB Leipzig ise Young Boys deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!