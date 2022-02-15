RB Leipzig-Real Sociedad müsabakasına Türk hakem atandı

15 Şubat 2022 Salı, 14:45

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad ekibi arasında oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

BİR ATAMA DA GÖZLEMCİ TARAFINDA

Öte yandan FIFA, İspanyol kulüp Barcelona ile İtalyan ekip Napoli arasında oynanacak müsabaka için gözlemci Murat Ilgaz'ın atandığını bildirdi.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Barcelona ile Napoli takımları arasında 17 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-off müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

