Real Betis 5-0'ın rövanşını Atletico Madrid'den aldı!

8.02.2026 22:56:00
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Betis 1-0'lık skorla kazandı.

Hafta içinde Atletico Madrid'e karşı oynadığı Kral Kupası maçını 5-0 kaybeden Betis'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Antony attı.

HASRETİ 2 MAÇA ÇIKTI

Ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayan Atletico Madrid, 45 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü. Real Betis ise puanını 38 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 için mücadelesini sürdürdü.

Atletico Madrid, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Real Betis ise Mallorca deplasmanına gidecek.

