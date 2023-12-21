Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Michel Sanchez yönetimindeki Girona, deplasmanda Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
REAL BETİS - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
REAL BETİS - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Girona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 3-0 mağlup etmişti.
Real Betis ise Real Sociedad deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
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