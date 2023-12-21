Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:57
Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Michel Sanchez yönetimindeki Girona, deplasmanda Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

REAL BETİS - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

REAL BETİS - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Girona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 3-0 mağlup etmişti.

Real Betis ise Real Sociedad deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.


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