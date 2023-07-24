Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor'dan ayrılan eski oyuncusu Marc Bartra'yı 1 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı.
Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis'e geri döndü.
Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta İspanyol savunmacı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
32 yaşındaki stoper 2018-2022 yılları arasında forma giydiği Betis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Marc Bartra geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor formasını 40 maçta terletmiş 4 gol 1 asist kaydetmişti.
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