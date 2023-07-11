Trabzonspor'dan Marc Bartra kararı
Süper Lig ekibi Trabzonspor, İspanyol futbolcu Marc Bartra ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekip, İspanyol savunmacısı Marc Bartra ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor'un, İspanyol oyuncu Marc Bartra ile sözleşme feshi için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Trabzonspor, oyuncuya 1 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek. İspanyol oyuncu Bartra bugün takımın kampından ayrılacak.
Marc Bartra
TRABZONSPOR KARİYERİ
Trabzonspor formasıyla toplamda 40 karşılaşmaya çıkan Bartra, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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