Trabzonspor'dan Marc Bartra kararı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:58

Güncelleme: 11.07.2023 - 17:58

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekip, İspanyol savunmacısı Marc Bartra ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un, İspanyol oyuncu Marc Bartra ile sözleşme feshi için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Trabzonspor, oyuncuya 1 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek. İspanyol oyuncu Bartra bugün takımın kampından ayrılacak.

Marc Bartra

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla toplamda 40 karşılaşmaya çıkan Bartra, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.