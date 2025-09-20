Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Betis, üç puanı üç golle aldı!

Real Betis, üç puanı üç golle aldı!

20.09.2025 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Real Betis, üç puanı üç golle aldı!

İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Betis, sahasında Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 6. hafta maçında Real Betis, Real Sociedad'ı konuk etti.

De la Cartuja Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Betis 3-1'lik skorla kazandı.

Real Betis'in galibiyet golleri dakika 7'de Juan Hernandez, dakika 49'da Alejandro Remiro'nun kendi kalesine attığı gol ve 69. dakikada Pablo Fornals ile geldi.

Real Sociedad'ın tek golünü ise dakika 13'te Brais Mendez attı.

Real Betis forması giyen Sofyan Amrabat, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Real Betis, bu galibiyetin ardından puanını 9 yaptı. 1 maç eksiği bulunan Real Sociedad, 2 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Betis, Osasuna'yı konuk edecek. Real Sociedad, Mallorca'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #la liga #real sociedad #real betis

İlgili Haberler

Real Betis'in Antony kararı
Real Betis'in Antony kararı Real Betis, geçtiğimiz sezonda kiralık olarak kadrosuna kattığı Antony'nin yeniden transferinden Manchester United'ın istediği rakamlar nedeniyle vazgeçti.
Manchester United'lı Antony yeniden Real Betis'te!
Manchester United'lı Antony yeniden Real Betis'te! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Manchester United forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Antony'yi renklerine bağladı.
Antony, Real Betis'e veda etti
Antony, Real Betis'e veda etti Real Betis'teki kiralık sözleşmesi sona eren Antony, İspanyol ekibinden ayrıldığını açıkladı.