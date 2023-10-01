Real Betis - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Baraja yönetimindeki Valencia, deplasmanda Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
REAL BETIS - VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL BETIS - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Valencia, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu.
Real Betis ise Granada deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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