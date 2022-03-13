Real Betis yetkilileri Galatasaraylı Marcao'yu takibe aldı
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'ya La Liga'dan talip var. İspanyol ekibi Real Betis, Barcelona maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken sambacı için harekete geçti.
Avrupa Ligi'ndeki 7 maçın 6'sında haftanın takımına seçilen Galatasaraylı Marcao'nun talipleri artıyor. Son olarak Barcelona maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcuya İspanya'dan talip çıktı.
REAL BETİS YETKİLİLERİ BARCELONA MAÇINDA MARCAO'YU İZLEDİ
Galatasaray, bu sezon Avrupa'da başarılı bir grafik ortaya koyarken, futbolcuları da takipçi çekiyor. Bunlardan biri de Marcao.
İspanyol basınına göre Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.
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Haberde, "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti" ifadelerine yer verildi.
25 yaşındaki oyuncunun sezon sonu iyi bir bonservisle Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.
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