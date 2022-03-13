Arda Kardeşler, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçın VAR hakemi, Arda Kardeşler olarak atandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 11:11
Arda Kardeşler, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan'ın yöneteceği Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi, geçtiğimiz günlerde aynı maçın başhakemi olma görevini reddeden Arda Kardeşler oldu.

Arda Kardeşler'in bu hafta Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görev vermesine rağmen görev almayacağı belirtilmişti.




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