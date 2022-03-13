Arda Kardeşler, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçın VAR hakemi, Arda Kardeşler olarak atandı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Bayarslan'ın yöneteceği Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi, geçtiğimiz günlerde aynı maçın başhakemi olma görevini reddeden Arda Kardeşler oldu.
Arda Kardeşler'in bu hafta Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) görev vermesine rağmen görev almayacağı belirtilmişti.
İlgili Haberler
- 'Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maç yönetmeyecek' iddiası
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak paylaşım: Kaosa hazır olun
- Xavi: Galatasaray savunması karşılaşmadığımız bir seviyedeydi
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
- Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
- Son 10 yılın en yükseği!
- Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı
- Bodrum yolunda feci olay
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
En Çok Okunan Haberler
- İETT otobüsü kaza yaptı
- İzmit'teki 'dünür cinayetinde' yeni gelişme
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- 13 yıl sonra yeniden görüntülendi
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Meteoroloji'den çığ uyarısı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Türkiye'nin en soğuk noktası: Dün gece -27'yi gördü
- İstanbul'da kritik görüşme: Gözler saat 14.00'te
- Hayvan yasası 5 yavru köpeği koruyamadı!