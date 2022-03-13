Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Fenerbahçe maçı öncesi tepki

13 Mart 2022 Pazar, 13:26

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama yaptı.

Taraftarı Fenerbahçe maçında destek vermeye davet eden Çavuşoğlu, "Geçen hafta deplasmanda galip geldiğimiz Kayseri maçı zordu, bu hafta rakip Fenerbahçe ve bu maç da zor. İnşallah iyi bir maç olur. Rakibimiz Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor olarak biz de sahaya galibiyet için çıkacağız. Sahadaki netice ne olur bilinmez ama sonuca saygı duyarız. Umarız gelen taraftarlarımız güzel bir maç izler. Taraftarlarımızdan takımlarını desteklemelerini rica ediyoruz" dedi.

MAÇA ÜCRETSİZ GİRMEK İSTEYENLERE TEPKİ

Çavuşoğlu, lig ve kupa maçlarına ilgi göstermeyen bazı kişilerin, özellikle tuttukları kulüpler geldiği zaman, ücretsiz olarak protokol ve VIP tribününe girmek için taleplerde bulunduklarını söyledi. Bunu hem üzücü hem de komik bulduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Madem Aytemiz Alanyaspor taraftarısınız, neden diğer maçlarda bu taleplerinizi kulübümüze iletmiyorsunuz? Sanmayın ki bu isimleri kulüp başkanı görmüyor, hepsini görüyorum. Hepsi iş, güç sahibi, durumu ve maaşı iyi insanlar. Tarımda, otelde, sanayide asgari ücretle çalışan taraftarımız bile biletini alıp tribüne geliyor. Üstelik her maçımıza geliyor. Sizin böyle bir derdiniz de yok. Sadece derbi maçlarda, tuttuğunuz takım için ortaya çıkıp taleplerde bulunuyorsunuz. Bunu yakıştıramıyorum. Bu isim listelerini bana açıklattırmayın. O noktaya gelmeyelim. Aytemiz Alanyaspor bizim kırmızı çizgimizdir."