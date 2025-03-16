Real Betis'ten müthiş geri dönüş!
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leganes'i 3-2 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 28. hafta maçında Real Betis, Leganes'e konuk oldu.
Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Betis, ilk yarı 2-0 geride bıraktığı karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazandı.
2-0'DAN GERİ DÖNDÜ
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 64. dakikada penaltıdan Isco, 78. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Juan Hernandez kaydetti.
Leganes'in gollerini ise 29 ve 44. dakikalarda Daniel Raba attı.
Bu galibiyetin ardından Real Betis puanını 44'e yükseltti. Leganes, 27 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Betis, Sevilla'yı konuk edecek. Leganes, Real Madrid deplasmanına gidecek.
Etiketler: #real betis #leganes #la liga
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