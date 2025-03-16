Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Griezmann transferinde sona doğru!

İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen ve bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da adı anılan Antoine Griezmann'ın, sürpriz bir transfere imza atmak üzere olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Griezmann transferinde sona doğru!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:17

Transfer dönemlerinde adı zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü golcü Antoine Griezmann'ın, Atletico Madrid ile yollarını ayırmak üzere olduğu iddia edildi.

Relevo'nun haberine göre; Griezmann, Atletico'daki geleceğini büyük ölçüde belirlemek için yönetimle bu ay çok önemli bir toplantı yapacak.

33 yaşındaki santraforun, ailevi sebeplerden dolayı Avrupa futboluna veda ederek MLS'e gitmek istediği belirtildi.

Haber detayında, Fransız yıldızın ABD takımı Los Angeles FC ile müzakerelerde bulunduğu ve görüşmelerin oldukça ilerlediği ifade edildi.

Griezmann'ın MLS'e transferi gerçekleşmeden önce Atletico Madrid ile son bir görüşme yaparak pürüzleri gidereceği vurgulandı.

Haberde, İspanyol kulübünün oyuncunun kararına hiçbir şekilde engel olmayacağı ve Griezmann'ın da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid için sezonun son maçına kadar ter dökeceği kaydedildi.

Bu sezon 41 maça çıkan Antoine Griezmann, 16 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.


Etiketler: #Antoine Griezmann #atletico madrid #los angeles fc

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