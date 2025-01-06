Real Madrid'den flaş Van Dijk kararı!
Real Madrid, menajerler tarafından kulübe önerilen Virgil van Dijk ismini reddettiği iddia edildi.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de transfer çalışmaları sürüyor.
Özellikle defans hattında sakatlıklarla boğuşan İspanyol ekibinde gündeme gelen isimler de artıyor.
GÜNDEMDEKİ SON İSİM VAN DIJK
Real Madrid'de gündeme gelen son isim ise Liverpool oyuncusu Virgil Van Dijk oldu.
Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, menajerler tarafından önerilen Virgil Van Dijk'ı reddetti.
VAN DIJK'IN PERFORMANSI
Bu sezon Liverpool ile 25 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Virgil van Dijk #real madrid #liverpool
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