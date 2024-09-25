Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

İspanya La Liga 7. hafta maçında Real Madrid, sahasında Alaves'i 3-2 mağlup etti.

Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:33

İspanya La^Liga 7. hafta maçında Real Madrid, sahasında Alaves ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lucas Vazquez, 40. dakikada Kylian Mbappe, 48. dakikada Rodrygo kaydetti. Alaves'in golleri 85. dakikada Benavidez, 86. dakikada ise Kike'den geldi.

ARDA GÜLER, MBAPPE'NİN YERİNE DAHİL OLDU

Milli futbolcumuz Arda Güler, 80. dakikada Kylian Mbappe'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 17'ye çıkardı. Alaves ie 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Alaves ise Getafe'ye konuk olacak.


Etiketler: #real madrid #Alaves #arda güler

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