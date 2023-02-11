Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın final mücadelesinde Real Madrid, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
İspanyol ekip Real Madrid, finalde Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile kozlarını paylaşacak.
REAL MADRID - AL HILAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Fas'ta bulunan Prens Mouley Abdellah Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID - AL HILAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Haber Global kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, turnuvanın yarı finalinde Al Ahly'yi 4-1 mağlup etmişti.
Al Hilal ise Flamengo'yu 3-2 ile turnuvanın dışına itmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Sahibi kaçarken yakalandı
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki