Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın final mücadelesinde Real Madrid, Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:09
Real Madrid - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

İspanyol ekip Real Madrid, finalde Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile kozlarını paylaşacak.

REAL MADRID - AL HILAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas'ta bulunan Prens Mouley Abdellah Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - AL HILAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Haber Global kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, turnuvanın yarı finalinde Al Ahly'yi 4-1 mağlup etmişti.

Al Hilal ise Flamengo'yu 3-2 ile turnuvanın dışına itmişti.


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