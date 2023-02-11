Haluk Levent'in 17 Ağustos 1999 depreminde kurtardığı çocuk gündem oldu: 'Söylediler...'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:45

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:44

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de ilk günden beri deprem bölgelerini yakından izledi ve yardım kampanyası başlattı.

"ABİ SENİN KURTARDIĞIN ÇOCUK BÜYÜMÜŞ"

Öte yandan Levent’in 1999 Gölcük depremi sırasında enkaz altından kurtardığı küçük çocuk ile ilgili bir ayrıntı ortaya çıktı.

Fatih Koparan isimli bir Twitter kullancısı, sosyal medya hesabından Haluk Levent’in Gölcük depremi enkazında küçük bir çocuğu kurtardığı haberini paylaşarak “Abi senin kurtardığın çocuk büyümüş, şu an Maraş’ta gönüllü çalışıyormuş” dedi.

Haluk Levent ise bu fotoğrafa, "Söylediler ama galiba asker” yanıtını verdi.